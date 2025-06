Meteo le previsioni in Campania per lunedì 2 giugno 2025

Lunedì 2 giugno 2025, la Campania si prepara a godere di una giornata di sole splendente! Con temperature che toccheranno i 29°C, è il momento ideale per esplorare il territorio e organizzare un pic-nic all'aperto. Questo bel tempo si inserisce in un trend di riscaldamento che coinvolge l'intera stagione estiva, rendendo la natura e i suoi colori ancora più vividi. Non perdere l'occasione di vivere questa splendida giornata!

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 2 giugno 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3855m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3875m.

Leggi anche Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

