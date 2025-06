Meteo Italia tempesta di ghiaccio e acqua sulla città | allagamenti e danni

La tempesta di ghiaccio e acqua che ha colpito le città italiane è solo l'ultima manifestazione di un clima sempre più imprevedibile. Gli allagamenti e i danni causati da eventi estremi non sono più eccezioni, ma la nuova realtà con cui dobbiamo fare i conti. Questo fenomeno ci invita a riflettere su come il cambiamento climatico stia ridefinendo le nostre vite e le nostre città: è ora di agire!

Negli ultimi anni, l’Italia ha assistito a un progressivo aumento degli eventi meteorologici estremi, fenomeni che non possono più essere considerati eccezionali ma sempre più parte integrante del nuovo scenario climatico. Temporali improvvisi e violenti, grandinate fuori stagione e improvvisi allagamenti stanno diventando episodi frequenti in tutto il Paese, modificando radicalmente la percezione del rischio atmosferico anche nelle zone tradizionalmente meno esposte. Le temperature sempre più elevate, unite all’umidità e alle correnti d’aria instabili, creano infatti le condizioni perfette per lo sviluppo di celle temporalesche violente e imprevedibili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

