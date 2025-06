Meteo in Lombardia dall’anticiclone africano a due giorni di temporali con rischio supercelle

Attenzione, Lombardia! Dopo il caldo afoso dell'anticiclone africano, il meteo si prepara a sorprendere con due giorni di temporali, potenzialmente devastanti. Milano e la regione saranno colpite da rovesci intensi e rischi di supercelle. Dimostrazione di come il clima stia cambiando, ci invita a riflettere sull’importanza di essere pronti. Cosa porteranno davvero questi eventi atmosferici? Scopriamo insieme l’evoluzione di questa situazione!

Le previsioni per Milano e la regione preannunciano giorni di forte instabilità con rovesci, possibili grandinate e temperature altalenanti: cosa aspettarsi per il 3, 4 e 5 giugno.

Leggi anche Previsioni meteo Milano e Lombardia, che tempo farà nel weekend. La prossima settimana torna il maltempo - Nel weekend, la Lombardia si prepara a un cambiamento radicale del tempo. Dopo un inizio di maggio caratterizzato da sole e temperature sopra la media, da oggi è atteso un brusco ingresso di aria fredda che porterà maltempo e temperature in calo.

