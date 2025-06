Meteo in arrivo temporali e grandinate | ecco quando e dove

Tempeste in arrivo! Una saccatura atlantica sta portando masse d'aria calda dal Sahara verso il Mediterraneo, creando le condizioni ideali per temporali e grandinate. Questa tendenza, sempre più comune negli ultimi anni, ci ricorda quanto il clima stia cambiando: le estati si fanno calde e le tempeste intense. Preparati, perché il meteo di maggio potrebbe sorprendere anche i più esperti! Non perdere l'occasione di restare aggiornato su questo evolversi atmosferico.

Una saccatura atlantica in discesa verso la Penisola Iberica sta favorendo l'afflusso di masse d’aria calda di origine sahariana verso il Mediterraneo centrale. Questa configurazione barica, divenuta ormai ricorrente negli ultimi anni, ha spesso anticipato l’arrivo delle prime ondate di calore già tra maggio e giugno, mesi che un tempo erano caratterizzati da condizioni più miti e primaverili. A nord delle Alpi, però, lo scenario cambia drasticamente: è qui che l’aria rovente africana entra in conflitto con correnti più fresche e umide provenienti dall’oceano Atlantico, creando una zona di marcato contrasto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, in arrivo temporali e grandinate: ecco quando e dove

