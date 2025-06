Meteo Genova e Liguria | le previsioni per la prima settimana di giugno

La prima settimana di giugno promette di portare un assaggio d'estate in Liguria! Dopo un lunedì nuvoloso, il sole farà capolino nelle giornate successive, con temperature che toccheranno punte calde. Questo è il momento ideale per godersi le meraviglie della riviera, proprio mentre l'attenzione si sposta verso le vacanze estive. Non perdere l’occasione di esplorare spiagge e borghi! Rimani con noi per aggiornamenti meteo e suggerimenti!

Se il cielo nella giornata di lunedì 2 giugno è rimasto prevalentemente nuvoloso, andiamo a vedere cosa ci possiamo aspettare per le prossime giornate a Genova e, più in generale, in Liguria. Nel capoluogo ligure, in particolare, secondo gli esperti di 3bMeteo le temperature saranno calde -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana di giugno

Leggi anche Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana, maltempo in arrivo - Scopri le previsioni meteo per Genova e tutta la Liguria dalla settimana di lunedì 19 a venerdì 23 maggio 2025.

Cosa riportano altre fonti

Meteo Liguria, sole e mare calmo per il ponte del 2 giugno; Meteo LIGURIA Video: previsioni aggiornate; Meteo Liguria, giugno inizia con qualche nuvola: le previsioni; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meteo Liguria, 2 giugno di nuvole e temperature in discesa

Segnala primocanale.it: La Festa della Repubblica in Liguria, lunedì 2 giugno, sarà piovosa o quantomeno nuvolosa: ci sono infatti ancora addensamenti localmente consistenti sul Centro-Ponente per il permanere di un flusso u ...

Meteo Liguria, giugno inizia con qualche nuvola: le previsioni

Si legge su msn.com: Genova. Giugno inizia all’insegna del bel tempo in Liguria, pur con qualche nuvola a velare il cielo. Per l’intera giornata di domenica 1 giugno, infatti, sulla nostra regione transiteranno di ...

Meteo, alternanza di nuvole e sole con qualche pioggia sparsa sulla Liguria

Riporta msn.com: Liguria. Lieve peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria, peggioramento che sarà invece più evidente sull’arco alpino. Secondo il centro meteo Limet avremo nuvolosità sparsa alternata ad ...