Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Martedì 3 e mercoledì 4 giugno, l'Umbria si prepara a un'invasione di sole grazie a un'alta pressione che promette stabilità atmosferica. Un'opportunità perfetta per godere delle prime gite all'aperto e dei mercatini estivi! Non dimenticare di pianificare le tue attività, perché il bel tempo stimola non solo la voglia di uscire, ma anche la socializzazione. Scopri come questo clima favorevole può dare una marcia in più ai tuoi weekend!

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 3 e mercoledì 4 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "condizioni di alta pressione e tempo stabile". . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Leggi anche Meteo, tempo instabile: da giovedì arriva un ciclone temporalesco al Sud LE PREVISIONI - Maggio si rivela un mese caratterizzato da un'intensa instabilità meteorologica. Da giovedì, un ciclone temporalesco colpirà il sud Italia, portando con sé acquazzoni e temporali a ciclo diurno.

