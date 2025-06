Meteo caldo africano protagonista Ma attenzione ai temporali sono dietro l’angolo

Il caldo africano è tornato a dominare l'areale mediterraneo, portando con sé temperature da record. Ma attenzione: i temporali sono in agguato! Questo contrasto estremo tra calore e burrasche ci ricorda che i cambiamenti climatici stanno influenzando le nostre estati. Sarà il momento di prepararsi a un'estate di clima imprevedibile, dove sole e pioggia si sfideranno per la supremazia. Non fatevi trovare impreparati!

Sembra un replay delle stagioni estive passate, il caldo africano sempre più intenso e padrone dell’area mediterranea sud-occidentale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Meteo, caldo africano protagonista. Ma attenzione ai temporali, sono dietro l’angolo

Leggi anche Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo - Nelle prossime ore, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali diffusi previsto per le prossime 48 ore, secondo gli esperti di 3bmeteo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meteo: Caldo protagonista, ma attenzione ai forti Temporali! Il meteorologo Brescia spiega cosa accadrà; Previsioni meteo per i prossimi giorni: anticiclone africano protagonista; CALDO estremo protagonista? Il Meteo africano potrebbe reggere; Meteo. Estate al via. Anticiclone africano subito protagonista. Video di approfondimento. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Caldo protagonista, ma attenzione ai temporali: le previsioni meteo

msn.com scrive: (Adnkronos) - Caldo africano e temporali: ecco i due ingredienti principali di questo inizio giugno. L’Italia continua a essere in balìa di una configurazione atmosferica potenzialmente esplosiva, rip ...

METEO Caldo africano e temporali: le previsioni meteo per l’inizio di giugno

Scrive statoquotidiano.it: FOGGIA - L’Italia si prepara a vivere un inizio di giugno caratterizzato da due ingredienti principali: il caldo africano e i temporali.

Meteo settimana: tra Caldo Africano e Temporali improvvisi

msn.com scrive: Giugno 2025 si apre con una configurazione meteo decisamente dinamica e contrapposta, segnata da una prepotente avanzata dell’anticiclone africano e da un ...