Meta Catania da brividi | 3-2 ai supplementari e semifinale conquistata continua la caccia allo scudetto

In un clima di grande attesa per il campionato, la Meta Catania stupisce e conquista la semifinale scudetto con una vittoria da brividi. Il 3-2 ai supplementari contro la Sandro Abate Avellino è la testimonianza di quanto il cuore e la determinazione possano cambiare le sorti di una partita. Un trionfo che non solo esalta i tifosi, ma incarna anche la passione crescente per il futsal in Italia. E ora, la caccia al titolo continua!

Una battaglia sportiva, una sfida che sembrava stregata, ma che alla fine premia cuore, sacrificio e determinazione. La Meta Catania vola in semifinale scudetto dopo un’incredibile vittoria per 3-2 contro la Sandro Abate Avellino, maturata ai tempi supplementari al termine di una gara tiratissima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Meta Catania da brividi: 3-2 ai supplementari e semifinale conquistata, continua la caccia allo scudetto

Leggi anche Calcio a 5, Napoli-Meta Catania è il piatto forte dell’ultima giornata di stagione regolare - Il grande finale della stagione regolare di Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si avvicina, con tutte le partite in programma domenica 18 maggio alle 20.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Meta Catania da brividi: 3-2 ai supplementari e semifinale conquistata, continua la caccia allo scudetto; Meta Catania in semifinale | Senza un capitano, ma con un cuore gigantesco!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Meta Catania da brividi: 3-2 ai supplementari e semifinale conquistata, continua la caccia allo scudetto

Riporta cataniatoday.it: La Meta Catania vola in semifinale scudetto dopo un’incredibile vittoria per 3-2 contro la Sandro Abate Avellino, maturata ai tempi supplementari al termine di una gara tiratissima e dal finale emozio ...

La Meta Catania soffre, segna e vola in semifinale: 3-2 al Sandro Abate

Scrive livesicilia.it: CATANIA – Infinitamente Meta Catania. Vola in semifinale la formazione di Juanra dopo una gara assurda contro una Sandro Abate mai doma. La vittoria del cuore, del saper soffrire, di essere uniti. La ...

Meta Catania-Avellino 3-2 (dts): decide Bocao, i rossazzurri volano in semifinale

Riporta today.it: Al PalaCatania, nel decisivo confronto valido per l’accesso alla semifinale play-off, è la Meta Catania a prevalere sulla Sandro Abate Avellino al termine di una sfida combattuta e risolta solo ai tem ...