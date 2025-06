Merola il papà del Passante | Avanti tutta è vietato fermarsi

Il Passante è al centro di un acceso dibattito: sarà davvero la soluzione per il traffico di Bologna? Virginio Merola, ex sindaco e "papà" dell'opera, ribatte alle critiche sottolineando che fermarsi non è un'opzione. In un contesto in cui le città cercano risposte innovative per la mobilità, la questione svela una verità: ogni progetto ambizioso porta con sé speranze e timori. Scopri perché il futuro del traffico bolognese è a un bivio cruciale.

di Monica Raschi Il Passante non è un’opera che risolve i problemi del nodo di Bologna: lo afferma l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. Chiediamo cosa ne pensa Virginio Merola, deputato Pd e sindaco di Bologna dal 2011 al 2021. Davvero quest’opera potrebbe rivelarsi inutile dato l’aumento di traffico che si registrerà nel giro di pochi anni? "Credo che su un’opera sulla quale si discute da 30 anni, con un progetto finalmente approvato, pronto per partire, riaprire questa discussione è davvero deprimente. E dimostra che in questo Paese non c’è possibilità di convergere mai su nulla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Merola, il papà del Passante: "Avanti tutta, è vietato fermarsi"

