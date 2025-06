Meret rinnova il Napoli cerca anche un altro portiere | ritorno di fiamma sorprendente

Alex Meret si appresta a rinnovare con il Napoli, ma il club non si ferma qui! In un mercato in fermento, la ricerca di un secondo portiere di qualità è diventata cruciale. Questo movimento riflette una tendenza sempre più diffusa nel calcio: le squadre puntano su una rosa profonda per affrontare al meglio le sfide della stagione. Chi sarà il nuovo volto tra i pali? La suspense cresce e i tifosi sognano!

Alex Meret vede sempre più vicino il suo rinnovo con la SSC Napoli: il club azzurro, in ogni caso, sarebbe a caccia di un altro portiere di livello. Il lavoro del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è già entrato nel vivo, considerando i tanti nomi che sono stati accostati agli azzurri già in queste ultime settimane. In attesa che venga sistemata tutta la procedura burocratica per Kevin De Bruyne ( clicca qui per gli ultimi dettagli ), la squadra mercato azzurro è a caccia di colpi anche in altre zone del campo. Senza dimenticare quelle che saranno le conferme del gruppo che è riuscito nell’impresa di portarsi a casa lo Scudetto in questa stagione: tra di esse, spunta quella di Alex Meret. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Meret rinnova, il Napoli cerca anche un altro portiere: ritorno di fiamma sorprendente

Leggi anche Meret rinnova a 2,5 milioni l’anno fino al 2027, manca solo l’ufficialità - Alex Meret si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il Napoli: rinnovo fino al 2027 per 2,5 milioni all’anno! Questo accordo non solo conferma la fiducia nella giovane promessa azzurra, ma sottolinea anche la volontà del club di costruire una squadra solida e competitiva.

