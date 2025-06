Mercato Napoli si lavora sulla difesa | Beukema il piano A Gatti l’alternativa – le ultime

Il Napoli non si ferma: mentre l'attenzione è rivolta a nomi da sogno come De Bruyne, la dirigenza punta a rinforzare la difesa. Beukema e Gatti emergono come i profili chiave per garantire solidità e sicurezza, elementi cruciali per competere ai massimi livelli. In un campionato dove la compattezza è fondamentale, il club di Aurelio De Laurentiis dimostra di saper costruire una squadra vincente anche dal retro. Chi sarà il prossimo talento a indossare la mag

Mercato Napoli, non solo De Bruyne e l’attaccante, si lavora anche per la difesa: Beukema, Gatti e Kiwior i profili preferiti Il Napoli di Antonio Conte ha consolidato la sua forza soprattutto attraverso la solidità difensiva, confermando che per vincere in Italia è fondamentale sapersi difendere con ordine e compattezza. Dopo un primo anno di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Napoli, si lavora sulla difesa: Beukema il piano A, Gatti l’alternativa – le ultime

Leggi anche Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Napoli: Ferguson e Taylor, ecco altri due affari; Il Napoli lavora per la difesa, piace Beukema: ma c’è un altro nome – GdS; Calciomercato Napoli, non solo Marianucci: in difesa si punta un altro colpo, i nomi in lizza; Napoli, regina del calciomercato : tutti i nomi sul taccuino di Manna e Conte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Napoli, i nomi degli otto acquisti per la Champions League

Riporta msn.com: NAPOLI - Ci sarà da divertirsi e ci sarà tanto da lavorare per il ds Manna. Il mercato del Napoli, con il ritorno in Champions League e gli impegni che aumenteranno, sarà intenso, ricco. Tanti calciat ...

Napoli sul mercato per la difesa tutto su Danilo

Scrive napoli.repubblica.it: Sono le due direttrici su cui lavora il Napoli per garantire ... ovvero il timing per concludere l’operazione. Il Napoli non può attendere la fine del mercato. L’esigenza è immediata ...

L’Inter accelera sul mercato ma il Napoli prova ad anticiparla: almeno 4 i nomi contesi

Si legge su msn.com: L’Inter osserva con attenzione le mosse del Napoli: più di un nome tra quelli seguiti da Ausilio finisce anche nel mirino degli azzurri. L’Inter si prepara all'attesissima finale di Champions League d ...