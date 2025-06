Mercato Napoli due difensori nel mirino | una vecchia fiamma ed un nome nuovo

Il Napoli è in fermento e la dirigenza, guidata da Giovanni Manna, sta puntando su due promettenti difensori. Tra passato e futuro, la scelta di investire in nuove risorse è cruciale per affrontare il campionato con ambizione. La permanenza di Antonio Conte, un segnale forte di stabilità, potrebbe essere la chiave per cementare una squadra competitiva. Rimanete sintonizzati: la costruzione del Napoli del futuro è appena iniziata!

Giovanni Manna al lavoro su due obiettivi per la difesa: ecco di chi si tratta. Prosegue spedito il lavoro della dirigenza del Napoli alla ricerca di nuove pedine. L’obiettivo chiaro: portare in rosa per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Giovanni Manna sa bene che se Antonio Conte si è convinto a rimanere è soprattutto grazie al progetto che gli è stato messo sul tavolo, e ora non è consentito deludere le aspettative del tecnico che ti ha portato lo scudetto. Tra gli obiettivi del Napoli c’è anche un difensore, che possa affiancare Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Ma soprattutto che possa consentire un ricambio valido viste le diverse competizioni che il Napoli dovrà affrontare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, due difensori nel mirino: una “vecchia” fiamma ed un nome nuovo

Leggi anche Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

Su questo argomento da altre fonti

Rrahmani addio Napoli? Gazzetta: De Laurentiis potrebbe acquistare due difensori centrali; GAZZETTA - Il Napoli potrebbe comprare due difensori, Beukema costa 25 milioni; Il Napoli vuole due difensori centrali, piace Beukema: ma c’è un altro nome – GdS; Calciomercato, i calciatori in scadenza: Dzeko lascia il Fenerbahce. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mercato, tanti nomi illustri accostati al Napoli: ma la realtà è diversa

Scrive msn.com: Poche aspettative per la prima mini finestra di giugno, ma Marianucci e De Bruyne sono in arrivo Napoli. Sarà di nuovo il presidente Aurelio De Laurentiis a parlare nella prima conferenza stampa post ...

GAZZETTA - Il Napoli potrebbe comprare due difensori, Beukema costa 25 milioni

Riporta napolimagazine.com: La Gazzetta dello Sport parla delle mosse di mercato del Napoli per la difesa del prossimo anno: “Il Napoli ha Buongiorno e Juan Jesus, poi Rafa Marin in uscita, e quindi a quel punto i difensori da a ...

Calciomercato Napoli News/ Fatta per un giovane difensore, due colpi dalla capitale?

Segnala ilsussidiario.net: Calciomercato Napoli News: è praticamente fatta per Luca Marianucci dall'Empoli, Giovanni Manna studia due potenziali colpi dalla Roma.