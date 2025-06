Mercato Milan | ottimismo cauto per Ricci ‘Ghiaccio’ sul giovane Leoni

Il calciomercato rossonero è in piena ebollizione e l'ottimismo per Ricci si mescola a un freddo ghiaccio sull'altro giovane talento, Leoni. Mentre il Milan cerca di rinforzare la squadra, il trend di puntare su giovani promesse si fa sempre più evidente nel calcio europeo. Sarà interessante vedere se queste scelte porteranno a una nuova era di successi per il club. La tensione cresce, e i tifosi sono già con il fiato sospeso!

Il calciomercato rossonero è infuocato sempre di più: le ultime di Longo su Ricci e il giovane Leoni, entrambi obiettivi del Milan.

