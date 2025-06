Mercato Juventus | quel giocatore in prestito giocherà il Mondiale per Club con i bianconeri ma potrebbe essere di passaggio Lo scenario più probabile lo vede lì

Il mercato della Juventus è in fermento e un protagonista si appresta a scrivere una nuova pagina della sua carriera: Filip Kostic. In prestito al Fenerbahce, il giovane esterno avrà l'occasione di brillare al Mondiale per Club con i bianconeri. Ma attenzione: il suo futuro sembra già segnato. Con le squadre che si contendono talenti emergenti, il destino di Kostic potrebbe essere più incerto del previsto. Non perdere i prossimi sviluppi!

Mercato Juventus: quel prestito giocherà il Mondiale per Club, ma il futuro rischia di essere già delineato. Lo scenario. Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Filip Kostic, esterno di proprietà della Juventus che ha appena concluso la stagione in prestito al Fenerbahce. Come annunciato dallo stesso giocatore l’ex Eintracht tornerà in bianconero per giocare il Mondiale per Club, al termine del quale però ci sarà una situazione da definire. Il club turco vorrebbe rinegoziare con il mercato Juve per trattenerlo e Kostic non si è tirato indietro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: quel giocatore in prestito giocherà il Mondiale per Club con i bianconeri, ma potrebbe essere di passaggio. Lo scenario più probabile lo vede lì

