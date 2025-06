Mercato Juve quel giocatore ci sarà protagonista al Mondiale per Club! L’obiettivo è convincere i bianconeri a farlo rimanere ma…La situazione attuale

La Juventus si prepara a vivere un momento cruciale con Daniele Rugani, pronto a brillare al Mondiale per Club. Ma la sua permanenza in bianconero è incerta. In un mercato sempre più competitivo, i club cercano talenti che possano fare la differenza. Rugani ha l’occasione di dimostrare il suo valore e convincere la Juve a puntare su di lui. Riuscirà a trasformare la pressione in opportunità? La risposta potrebbe sorprendere!

Mercato Juve: il difensore in questione vorrebbe convincere i bianconeri a rimanere, ma.Come stanno le cose. Tra i calciatori di proprietà della Juventus che rientreranno alla base dopo una stagione in prestito lontano da Torino c’è anche Daniele Rugani, che si è visto sfilare il titolo olandese proprio sul più bello con il suo Ajax. Ora il difensore è tornato in Italia e punta a giocarsi la permanenza nella Juve che verrà. Il tutto nonostante ci sia un contratto in scadenza nel 2026: quella alle porte potrebbe essere dunque la sua ultima stagione in bianconera. Lo scrive Tuttosport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, quel giocatore ci sarà protagonista al Mondiale per Club! L’obiettivo è convincere i bianconeri a farlo rimanere, ma…La situazione attuale

