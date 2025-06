Mercato Inter l’Arabia bussa alla porta per Bastoni | maxi offerta dall’Al Nassr! I nerazzurri fanno muro e rispondo con una richiesta monstre

Il mercato calcistico si infiamma! L'Al Nassr bussa con una proposta da capogiro per Bastoni, ma l'Inter non ci sta e alza il prezzo. Questo scambio di offerte evidenzia un trend sempre più forte: i club sauditi stanno investendo enormi somme nel calcio europeo. La domanda sorge spontanea: riuscirà l'Inter a trattenere i suoi gioielli o cederà alle lusinghe del petrolio? Preparatevi a un gennaio rovente!

Mercato Inter, l'Arabia bussa alla porta per Bastoni: maxi offerta dall'Al Nassr! I nerazzurri fanno muro e rispondo così. Le sirene dell'Arabia Saudita continuano ad accendersi prendendo di mira il mercato Inter. Dopo la corte dell'Al Hilal per Simone Inzaghi e per Nicolò Barella, un altro club saudita pare esser disposto a fare follie pur di acquistare Alessandro Bastoni. Si tratta dell' Al Nassr. A riferire dell'interesse della squadra araba per il centrale nerazzurro è Sky Sport CH. I sauditi hanno individuato nel centrale nerazzurro l'obiettivo prioritario per rinforzare il reparto arretrato.

