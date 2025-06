Mercatino Peglingusto e Creatività | una giornata di shopping sul mare

Domenica 8 giugno, il Lungomare di Pegli si trasforma in un paradiso per gli amanti del buon cibo e dell'artigianato creativo! Il mercatino Peglingusto torna con eccellenze alimentari e opere handmade che raccontano storie uniche. In un'epoca in cui il valore del locale è sempre più apprezzato, non perdere l’occasione di scoprire e portare a casa un pezzo di autenticità. Ti aspettiamo dalle 9 alle 18:30!