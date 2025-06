Mentana ammette | Inter travolta dal PSG ma cavalcata esaltante in Europa Sarebbe da stupidi dire…

Enrico Mentana, noto tifoso interista, riflette sull'amara sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, sottolineando la straordinaria corsa dell'Inter in Europa. "Sarebbe da stupidi non riconoscere il valore di questa squadra", afferma. In un contesto calcistico dove la resilienza fa la differenza, la sua analisi invita a cogliere il lato positivo: ogni caduta è un'opportunità per rinascere più forti. L’Inter è pronta a ripartire!

Enrico Mentana si è espresso così dopo la finale di Champions League col PSG, le parole via social del tifoso dell' Inter: LE PAROLE – « Onore ai trionfatori della Champions 2025. Non ci hanno battuti, ci hanno travolti dal primo all'ultimo minuto, con un gioco superiore, una determinazione superiore, una classe superiore. L'Inter finisce nel peggiore dei modi una cavalcata europea che è stata esaltante. Sarebbe da stupidi nascondere la catastrofe di ieri sera, sarebbe da stupidi dimenticare come siamo arrivati a contenderci la Coppa col Psg».

