Memoria costituzione pace | il Cnddu e le scuole celebrano il 2 giugno con responsabilità educativa

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, diventa un'opportunità per riscoprire l'importanza della memoria storica. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani sottolinea il ruolo cruciale delle scuole nella formazione di cittadini consapevoli. In un’epoca segnata da conflitti e divisioni, celebrare la pace e i diritti umani è più che mai essenziale. Perché non è solo una data, ma un richiamo all'educazione civica del futuro.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani celebra il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, riaffermando la centralità della memoria storica e del ruolo educativo delle istituzioni scolastiche nel promuovere i valori fondanti della democrazia e della pace. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Memoria, costituzione, pace: il Cnddu e le scuole celebrano il 2 giugno con responsabilità educativa

Ne parlano su altre fonti

il cnddu celebra il 2 giugno nel segno della memoria e della pace: la repubblica come impegno educativo e civile; Cnddu: le scuole promuovano la memoria e l’educazione alla pace”; Il 2 giugno sia impegno per la pace, non solo celebrazione: la richiesta del CNDDU in occasione della Festa della Repubblica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il CNDDU celebra il 2 Giugno nel segno della memoria e della pace: la Repubblica come impegno educativo e civile

Si legge su trevisotoday.it: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani celebra il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, riaffermando la centralità della memoria storica e del ruolo educativo delle ...

Festa della Repubblica 2025: educare alla pace e ai diritti

Secondo marsalalive.it: Memoria, Costituzione e futuro civile. Il CNDDU: "Difendiamo la pace, onoriamo le vittime". Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani rilancia il ruolo della scuola nel costruire una ...

Cnddu: “le scuole promuovano la memoria e l’educazione alla pace”

Da ilcrotonese.it: CROTONE - In occasione della festa della Repubblica italiana, il Cnddu lancia un appello al mondo della scuola.