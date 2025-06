Meloni | onorare chi dà vita per l' Italia

In occasione del 2 giugno, Giorgia Meloni invita a riflettere sul significato profondo della Repubblica. Celebrare l'Italia è un atto di riconoscenza verso chi ha sacrificato tutto per la nostra libertà e identità. In un periodo in cui il senso di comunità sembra vacillare, ricordare le radici e i valori che ci uniscono è più che mai fondamentale. Scopri come questi principi possano ispirare una nuova generazione di italiani.

8.38 "Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell'unità e dell'identità nazionale". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "Celebrare l'Italia oggi significa onorare chi ha dato la vita per difenderla, e chi ogni giorno la serve con coraggio, dedizione e silenzioso orgoglio. Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

