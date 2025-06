Meloni ' vado a votare ma non ritiro scheda'

In un momento in cui il dibattito sulla partecipazione attiva alla democrazia è più vivo che mai, la dichiarazione della premier Giorgia Meloni sul voto senza ritirare la scheda fa riflettere. Questa scelta, simbolo di dissenso o disillusione, mette in luce come molti italiani stiano rivalutando il proprio rapporto con le istituzioni. Una presa di posizione che invita a interrogarsi su cosa significhi davvero votare nel 2023.

"Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni". Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno.

Leggi anche Referendum 8-9 giugno, Meloni: “Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni” - In un momento in cui il dibattito politico è più acceso che mai, la dichiarazione della premier Giorgia Meloni sul referendum dell'8 e 9 giugno fa discutere.

Referendum, Meloni: "Vado a votare, non ritiro la scheda". L'ira dell'opposizione

