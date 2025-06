Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi martedì 3 giugno

Martedì 3 giugno, un incontro che potrebbe segnare un cambio di passo nei rapporti tra Italia e Francia: Giorgia Meloni accoglie Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. In un contesto europeo in continua evoluzione, questo meeting rappresenta un'opportunità per rafforzare alleanze strategiche. Non perdere l'occasione di seguire le immagini di un evento che potrebbe delineare nuovi orizzonti per il futuro della politica europea.

ROMA – Nel pomeriggio di domani, martedì 3 giugno, alle ore 18 la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Lo comunica Palazzo Chigi. L'incontro prevede, per gli operatori dei media, esclusivamente foto dell'arrivo. Le immagini e i video saranno resi disponibili dalla Presidenza.

