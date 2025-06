Meloni non ritira le schede del referendum 8 e 9 giugno Schlein | “Equivale a non votare inganna gli elettori”

Giorgia Meloni si fa attendere, ma non per votare: il suo rifiuto di ritirare le schede per i referendum dell'8 e 9 giugno sta sollevando un polverone. Le opposizioni gridano all'inganno, accusando la premier di voler disertare la battaglia democratica. Questo gesto non solo spiazza gli elettori, ma evidenzia una crescente tensione politica in un momento cruciale per l'Italia. Una scelta che potrebbe segnare le sorti del referendum e il futuro del governo.

Giorgia Meloni ha scoperto le carte, e a una settimana dai referendum dell'8 e 9 giugno ha dichiarato che andrà ai seggi, ma non ritirerà le schede per votare. Per le opposizioni questa posizione è un inganno, un modo "furbo" per affossare il referendum, perché non ritirare la scheda di fatto equivale all'astensione. Schlein: "Meloni ha paura della partecipazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Cosa ha detto Meloni su Netanyahu durante il premier time e perché non ritira l’ambasciatore da Israele - Durante il premier time, Giorgia Meloni non ha condannato direttamente l'operato di Netanyahu sulla situazione a Gaza.

