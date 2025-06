Meloni-Macron domani l’incontro a Roma Eliseo | Nessun ostracismo verso la premier italiana

Domani, alle 18, l'Italia e la Francia si incontrano a Palazzo Chigi per un vertice cruciale tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. In un clima europeo teso, il messaggio è chiaro: non ci sarà ostracismo verso la premier italiana. Questo incontro segna una svolta nelle relazioni tra i due Paesi, in un contesto di crescente cooperazione su temi come l'immigrazione e l'economia. Sarà interessante vedere quale strada prenderanno insieme!

Sarà alle 18 di domani, martedì 3 giugno, l'atteso incontro bilaterale a Palazzo Chigi a Roma tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce una nota. Non sono previste dichiarazioni alla stampa dopo il vertice. Eliseo: "Nessun ostracismo verso Meloni". L'incontro avviene in un momento in cui i rapporti tra Francia e Italia sono stati segnati da divergenze su questioni chiave, come la gestione della crisi ucraina e le relazioni commerciali con gli Stati Uniti del presidente Donald Trump. E in particolare, l'assenza di Meloni da un recente incontro a Kiev organizzato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva sollevato interrogativi sulla coesione europea e sul ruolo dell'Italia nei principali dossier internazionali.

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

