Meloni | essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande

Il 2 giugno non è solo una data, ma un simbolo della nostra resilienza e unità. Meloni ci invita a riflettere su cosa significhi essere italiani: far parte di una storia ricca di sfide e vittorie. In un contesto globale dove le identità nazionali sono messe alla prova, riscoprire i valori della libertà e dell'unità diventa fondamentale. Celebriamo insieme l'orgoglio nazionale e rendiamo omaggio a chi ha lottato per la nostra Repubblica.

Milano, 2 giu. (askanews) – “Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell’unità e dell’identità nazionale. Celebrare l’Italia oggi significa onorare chi ha dato la vita per difenderla, e chi ogni giorno la serve con coraggio, dedizione e silenzioso orgoglio. Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande, che va difeso, amato, trasmesso. Buon 2 giugno a tutti. Viva l’Italia!”. Lo ha scritto in un post su “X” la premier Giorgia Meloni in occasione della Festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche Rama si inginocchia, Meloni: "Lo fa per essere alto quanto me" | VIDEO - Durante il sesto vertice della Comunità politica europea a Tirana, il premier albanese Edi Rama ha creato un momento di leggerezza inginocchiandosi davanti alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

