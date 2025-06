Meloni e Tajani d’accordo con Mattarella su Gaza ma non rispondono sulle sanzioni a Israele

Meloni e Tajani si schierano con Mattarella sulla situazione a Gaza, definendola disumana. Tuttavia, il silenzio sulle sanzioni a Israele solleva interrogativi sulla posizione italiana in un contesto internazionale complesso. In un'epoca in cui la solidarietà umanitaria è sempre più al centro del dibattito, cosa significa per l'Italia non adottare misure concrete? Questa ambiguità potrebbe influenzare il nostro ruolo sulla scena globale.

Meloni e Tajani alla parata del 2 giugno hanno detto di essere d'accordo con le parole del Presidente della Repubblica su quanto sta succedendo a Gaza, ritenuto dal Capo dello Stato disumano. Ma non dicono perchĂ© il governo non intende imporre sanzioni a Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

