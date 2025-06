Meloni e Macron si incontrano | un passo verso la distensione tra Italia e Francia

L'incontro tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron segna un cambio di rotta nei rapporti tra Italia e Francia, dopo mesi di attriti. Questo meeting non è solo una questione bilaterale, ma riflette un trend più ampio di cooperazione europea in un momento di incertezze globali. È interessante notare come la distensione possa aprire porte a nuove alleanze strategiche, proprio mentre l'Unione Europea si prepara ad affrontare sfide cruciali.

L'incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron si preannuncia come un momento cruciale per i rapporti bilaterali tra Italia e Francia. Dopo mesi di tensioni, culminate con l'assenza di Meloni dal famoso scatto di Tirana, la foto che li vedrà fianco a fianco a Roma assume una valenza simbolica e politica di grande rilievo. Dialogo su Ucraina e Medio Oriente. La visita del presidente francese viene definita "importante" dall' Eliseo. Al centro del colloquio, le grandi questioni internazionali: il futuro di Kiev, la crisi in Medio Oriente – con Meloni che ha ribadito la sua posizione su Gaza seguendo le parole del presidente Sergio Mattarella – e i delicati equilibri interni all' Unione Europea, dai dazi alle politiche economiche.

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

