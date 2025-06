Meloni e i referendum | Andrò a votare ma non ritirerò la scheda Cosa succede con il quorum

Giorgia Meloni scuote il dibattito politico con una dichiarazione provocatoria: "Vado a votare ma non ritiro la scheda". Questo gesto, simbolo di protesta contro i referendum dell'8 e 9 giugno, riporta al centro del dibattito il tema del quorum. In un'epoca in cui l'astensionismo cresce, la scelta della premier riflette un sentimento comune: il disincanto verso la politica. E tu, come ti comporterai? La tua voce conta!

«Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni». La premier Giorgia Meloni ha risposto così ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno. Si riferiva al referendum in programma l’8 e il 9 giugno sui cinque quesiti proposti dalla Cgil e dai radicali. La presidente del Consiglio è stata accolta da applausi e grida di incoraggiamento in occasione della celebrazione della festa della Repubblica. La premier si è anche fermata per una foto con una bambina. Cosa succede se non si ritira la scheda al referendum. I referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno si riferiscono a licenziamenti, precariato, sicurezza sul lavoro e cittadinanza. 🔗 Leggi su Open.online

