Meloni | D' accordo con Mattarella su Gaza Il referendum? Io andrò a votare

Giorgia Meloni e Sergio Mattarella trovano un terreno comune sulla crisi di Gaza, sottolineando l'importanza di una posizione unitaria. In un periodo di crescente instabilità internazionale, il sostegno a un referendum rappresenta un passo significativo per coinvolgere i cittadini nelle decisioni cruciali. La partecipazione democratica è più che mai fondamentale: l'Italia si prepara a un voto che potrebbe segnare il futuro della nostra politica estera. Rimanete sintonizzati!

AGI - Le parole di Sergio Mattarella sulla situazione in Medio Oriente "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo. Ringrazio il presidente della Repubblica, sono d'accordo con lui". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando in via dei Fori Imperiali per la parata delle forze armate in occasione della Festa della Repubblica, rispondendo a chi le chiedeva sulle parole pronunciate ieri dal capo dello Stato sulla crisi mediorientale. "Penso che sia importante il lavoro che sta facendo il governo per aiutare la popolazione di Gaza ", ha sottolineato la premier. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "D'accordo con Mattarella su Gaza. Il referendum? Io andrò a votare"

Leggi anche Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron - In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

Cosa riportano altre fonti

Gaza, Mattarella: disumano ridurre alla fame una popolazione; Il Consiglio d'Europa richiama l'Italia sul razzismo in Polizia. L'ira di Roma; Consiglio d'Europa: l'Italia avvii uno studio sulla profilazione razziale delle forze dell'ordine; Meloni in Uzbekistan, accordi per 3 miliardi di investimenti: Una giornata storica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni: "D'accordo con Mattarella su Gaza. Il referendum? Io andrò a votare"

Da msn.com: AGI - Le parole di Sergio Mattarella sulla situazione in Medio Oriente "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo. Ringrazio il presidente della Repubblica, sono d'a ...

Mattarella-Meloni: ora libertà, pace e democrazia

Scrive msn.com: La premier: l'Italia un popolo fiero capace di rialzarsi. E fa sapere cosa farà sui referendum: vado a votare ma non ritiro la scheda ...

Gaza, Meloni: "Da Mattarella parole importanti, in linea con il governo"

Si legge su stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) - Le parole di Mattarella di ieri sulla crisi in Medio Oriente “sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto ...