Meloni | D' accordo con Mattarella su Gaza Il referendum? Io andrò a votare

AGI - Le parole di Sergio Mattarella sulla situazione in Medio Oriente "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo. Ringrazio il presidente della Repubblica, sono d'accordo con lui". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando in via dei Fori Imperiali per la parata delle forze armate in occasione della Festa della Repubblica, rispondendo a chi le chiedeva sulle parole pronunciate ieri dal capo dello Stato sulla crisi mediorientale. "Penso che sia importante il lavoro che sta facendo il governo per aiutare la popolazione di Gaza ", ha sottolineato la premier. 🔗 Leggi su Agi.it