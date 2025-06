Meloni con Mattarella all' Altare della Patria | Onorare chi ha dato la vita per difendere l' Italia

Il 2 giugno non è solo una data, ma un momento di profonda riflessione e orgoglio nazionale. La premier Meloni e il presidente Mattarella si sono uniti per onorare il Milite Ignoto, simbolo di sacrificio e unità. In un contesto globale dove i valori della libertà e della dignità sono sempre più messi alla prova, questa celebrazione ci ricorda l’importanza di difendere le nostre radici e identità. Un invito a rimanere uniti, oggi più che mai.

L'omaggio al Milite ignoto e la Parata del 2 giugno. Con la deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica. Il presidente della Repubblica è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i vertici militari e delle forze di polizia. A piazza Piazza Venezia tanti romani e turisti. "Settantanove anni or sono - scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano -, il popolo italiano decretava, con il suo voto, la nascita della Repubblica, al culmine di un lungo percorso iniziato con la guerra di Liberazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni con Mattarella all'Altare della Patria: "Onorare chi ha dato la vita per difendere l'Italia"

Leggi anche Il Papa “tennista” ha ricevuto Sinner e Binaghi prima di Mattarella e Meloni - Il Papa tennista ha accolto Jannik Sinner e Angelo Binaghi prima dei loro incontri con il Presidente Mattarella e la Premier Meloni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due giugno, Meloni: “Celebriamo la Repubblica. Saldi i valori di libertà, unità, identità nazionale”; 25 aprile, Mattarella all’Altare della Patria con Meloni e poi a Genova; Mattarella, appello su Gaza: «Occupazione illegale. I palestinesi hanno diritto al loro focolare»; Mattarella ai Prefetti per il 2 giugno: Costituzione è sintesi di valori condivisi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

2 giugno, Meloni con Mattarella all'Altare della Patria: "Onorare chi ha dato la vita per difendere l'Italia"

Riporta iltempo.it: L'omaggio al Milite ignoto e la Parata del 2 giugno. Con la deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del ...

L'omaggio di Mattarella all'Altare della Patria. Meloni: 'Essere italiani è appartenere a qualcosa di grande'

Secondo ansa.it: La premier sui social: 'Celebrare l'Italia è onorare chi ha dato la vita per difenderla'. La Russa: 'Celebriamo l'orgoglio di essere italiani' (ANSA) ...

2 giugno, Mattarella all'Altare della Patria. Meloni: "Apparteniamo a qualcosa di grande che va difeso e amato"

msn.com scrive: (Adnkronos) - Oggi, lunedì 2 giugno, si celebra il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ...