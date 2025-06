Meloni celebra il 2 giugno | Essere italiani è appartenere a qualcosa di grande

Il 2 giugno è molto più di una data: è un simbolo di unità e resilienza per ogni italiano. Giorgia Meloni, nel suo messaggio, invita a riflettere sull'importanza di appartenere a una nazione che ha saputo rialzarsi da sfide incredibili. In un'epoca di divisioni globali, la celebrazione della Repubblica ci ricorda che il senso di comunità è la chiave per affrontare le difficoltà moderne con spirito indomito. Festeggiare è un atto di amore verso la nostra ident

«Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell’unità e dell’identità nazionale. Celebrare l’Italia oggi significa onorare chi ha dato la vita per difenderla, e chi ogni giorno la serve con coraggio, dedizione e silenzioso orgoglio. Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande, che va difeso, amato, trasmesso. Buon 2 giugno a tutti. Viva l’Italia!». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni celebra il 2 giugno: “Essere italiani è appartenere a qualcosa di grande”

