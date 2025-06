Meloni | Ai referendum vado al seggio ma non ritiro le schede | Qual è la differenza con l' astensione? Quando il voto è valido?

Meloni si presenta al seggio, ma non ritira le schede: una mossa che fa discutere. Questa scelta, seppur simbolica, riflette un malcontento crescente verso la politica attuale. Ma qual è la differenza con l'astensione? In un contesto in cui il quorum è cruciale, il suo 'non voto' potrebbe influenzare la partecipazione. Un gesto che invita a riflettere sul significato del nostro diritto di voto e sulla responsabilità di ciascuno nel plasmare il futuro.

La linea della leader e le regole della tornata referendaria. Il suo «non voto» non entrerà nel quorum. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni: «Ai referendum vado al seggio, ma non ritiro le schede» | Qual è la differenza con l'astensione? Quando il voto è valido?

Leggi anche Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

Referendum, Meloni: «Vado al seggio, ma non ritiro le schede». Ecco cosa significa

Riporta ilmessaggero.it: Non è l'esortazione ad “andare al mare” di craxiana memoria, ma è un messaggio più sottile, più criptico. Sarà per questo che manda ancor ...

Meloni: 'Andrò al seggio ma non ritiro le schede'. Ira delle opposizioni

Scrive ansa.it: "Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni". Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno.

Meloni: «Ai referendum vado al seggio, ma non ritiro le schede». Cosa significa per il quorum (e perché il fronte del sì parla di indicazione «furba»)

Da msn.com: La premier, a differenza di esponenti del centrodestra che non voteranno, spiega che andrà ai seggi. Il suo «non voto» però non entrerà nel quorum ...