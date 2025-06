Melissa Pilotti incontro all' Instituto Cervantes

Mercoledì 4 giugno, l’Instituto Cervantes di Napoli apre le porte a Melissa Pilotti, un evento che segna un’importante tappa nel Corso di Traduzione Letteraria per l’Editoria. Con il crescente interesse verso la traduzione come arte, questo incontro offre un’opportunità unica per scoprire il valore della parola e il suo potere di connettere culture. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di storie e linguaggi!

Melissa Pilotti sarà ospite dell'Instituto Cervantes di Napoli, mercoledì 4 giugno alle ore 16.30. L'incontro – ad ingresso libero fino ad esaurimento posti - rientra nell'ambito del Corso di Traduzione Letteraria per l'Editoria realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli.

