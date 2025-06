Mele un nuovo defibrillatore in memoria di Antonio Bruzzone U Funtanelle

La Croce Verde di Mele ha inaugurato un nuovo defibrillatore DAE in memoria di Antonio Bruzzone, affettuosamente noto come "U Funtanelle". Questo gesto non è solo un tributo a un eroe locale, ma riflette un trend crescente verso la sensibilizzazione sull'importanza della salute e della sicurezza nelle comunità . Ogni defibrillatore rappresenta una vita potenzialmente salvata, sottolineando quanto sia cruciale investire nella prevenzione. Un passo avanti per Fado e per tutti noi!

La Croce Verde di Mele ha inaugurato un nuovo defibrillatore Dae nella mattinata del 31 maggio. Il dispositivo è stato acquistato con le donazioni in memoria del milite Antonio Bruzzone (detto "U Funtanelle") ed è un importante presidio per il territorio, specialmente per la località Fado in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Mele, un nuovo defibrillatore in memoria di Antonio Bruzzone "U Funtanelle"

