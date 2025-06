Megan thee stallion presenta un anime unico con la collaborazione di un’icona di adult swim

Megan Thee Stallion non smette mai di stupire: il suo nuovo anime, realizzato insieme a Carl Jones, è un passo audace verso l'innovazione culturale. Con la crescente fusione tra musica e animazione, questo progetto rappresenta un momento di svolta nel panorama creativo. Non solo un'opera d'arte, ma anche un omaggio alla cultura pop giapponese che ha ispirato generazioni. Rimanete sintonizzati, la fusione di ritmi e immagini è appena iniziata!

l’annuncio dell’anime di Megan Thee Stallion: un progetto innovativo in collaborazione con Carl Jones. Una delle artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo si sta preparando a fare il suo ingresso nel mondo dell’animazione. Megan Thee Stallion, nota per la sua passione verso gli anime e per le sue numerose citazioni del genere nelle sue canzoni, ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di una propria serie animata. Questo nuovo progetto rappresenta un passo significativo dalla semplice passione alla creazione di contenuti originali, con l’obiettivo di portare una proposta fresca e originale nel settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Megan thee stallion presenta un anime unico con la collaborazione di un’icona di adult swim

La rapper Megan Thee Stallion sta realizzando un anime con il leggendario produttore di Boondocks, Carl Jones

Da notebookcheck.it: "Siamo emozionati... Abbiamo impiegato molto tempo per metterlo insieme", ha dichiarato Megan Thee Stallion, felice di annunciare la sua prossima serie anime al DreamCon.

