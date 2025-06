Medioriente | Idf ampliata offensiva di terra a Gaza

L’escalation del conflitto in Medio Oriente continua a far tremare il mondo. L’esercito israeliano ha ampliato l'offensiva terrestre a Gaza, un passo che segna un aumento della tensione regionale e globale. Mentre la comunità internazionale osserva con apprensione, questo sviluppo ci ricorda quanto sia fondamentale cercare soluzioni pacifiche. La situazione si fa sempre più complessa: qual è il futuro per quelle terre martoriate?

Milano, 2 giu. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ha annunciato di avere ampliato l’offensiva di terra nella Striscia di Gaza nel corso dell’ultima giornata. L’annuncio – sottolinea il Times of Israel – giunge dopo che ieri il capo di Stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato all’esercito di operare in nuove zone di Gaza. “Nel corso dell’ultima giornata le truppe hanno ampliato le manovre terrestri, eliminato terroristi e distrutto numerosi depositi di armi e infrastrutture terroristiche, sia in superficie che sotterranee”, riferisce l’esercito. L’Idf ha aggiunto che nell’ultimo giorno l’aviazione israeliana ha colpito decine di obiettivi in tutta Gaza, tra cui cellule di terroristi, edifici utilizzati da gruppi terroristici, tunnel, depositi di armi e altre infrastrutture. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Idf, ampliata offensiva di terra a Gaza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Medioriente: Idf ordina evacuazione Khan Younis, offensiva senza precedenti

Riporta msn.com: Tel Aviv (Israele), 19 mag. (LaPresse/AP) - L'esercito israeliano (Idf) ha emesso un ordine di evacuazione immediato per i residenti della seconda città più ...

Medioriente: Idf, puntiamo a prendere 75% Gaza in 2 mesi

Come scrive msn.com: Milano, 25 mag. (LaPresse) - L'esercito israeliano (Idf) punta a conquistare il 75% della Striscia di Gaza in 2 mesi con la nuova offensiva contro Hamas. È ...

Idf, 'ci prepariamo ad ampliare l'offensiva a Gaza'

Secondo ansa.it: Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato che si stanno preparando ad ampliare significativamente la loro offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza se le trattative per il rilascio ...