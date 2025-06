Medioriente | Guterres chiede indagine immediata su palestinesi uccisi a Gaza

Il segretario generale dell'ONU, António Guterres, lancia un appello urgente per un'indagine sui tragici eventi a Gaza, dove palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano aiuti. In un mondo in cui la crisi umanitaria si intensifica, questa richiesta mette in luce il tema cruciale dei diritti umani e della sicurezza alimentare. È tempo di passare dalle parole ai fatti: ogni vita conta e ogni ingiustizia deve essere affrontata.

Milano, 2 giu. (LaPresse) – “Sono sconvolto dalle notizie di palestinesi uccisi e feriti mentre cercavano aiuti a Gaza ieri. È inaccettabile che i palestinesi rischino la vita per il cibo. Chiedo un’indagine immediata e indipendente su questi eventi e che i responsabili siano chiamati a risponderne”. Lo afferma il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Israele ha il chiaro obbligo, secondo il diritto umanitario internazionale, di accettare e facilitare gli aiuti umanitari. L’ingresso senza impedimenti di assistenza su scala tale da soddisfare gli enormi bisogni di Gaza deve essere ripristinato immediatamente”, prosegue Guterres, aggiungendo che “alle Nazioni Unite deve essere permesso di lavorare in sicurezza, in condizioni di pieno rispetto dei principi umanitari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Guterres chiede indagine immediata su palestinesi uccisi a Gaza

