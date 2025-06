McTominay parla l’ex allenatore dell’Academy | Soffriva tanto era in difficoltà

Scott McTominay, ora fiore all'occhiello del Napoli di Antonio Conte, ha raccontato un passato difficile. La testimonianza del suo ex allenatore dell’Academy del Manchester United rivela che, dietro il talento, c'erano momenti di grande sofferenza. Questa storia ci ricorda quanto sia cruciale il supporto nella crescita dei giovani atleti. Il riscatto è possibile: la determinazione può trasformare le difficoltà in successi strepitosi!

Il centrocampista del Napoli ha vissuto momenti difficili, a raccontarlo il suo ex allenatore. La stagione di Scott McTominay è stata straordinaria, probabilmente il migliore di tutto il Napoli di Antonio Conte. Ma non è sempre stato così. Il campione scozzese ha dovuto affrontare una serie di scogli, come la crescita nell'Academy del Manchester United. Intervistato nello speciale dedicato a McTominay sul Sky Sport, Stuart Leicester ha parlato del centrocampista del Napoli raccontando proprio queste difficoltà. "Ferguson veniva ogni tanto a vedere le nostre partite la domenica mattina, quando c'era lui tutti davano il meglio.

MCTOMINAY - L’ex tecnico all’Under 14 Leicester: "Era già un giocatore forte, resta un mistero come investi tanto e poi li cedono"

Da napolimagazine.com: Stuart Leicester, ex allenatore Academy Manchester United, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in uno speciale dedicato a Scott McTominay: Ferguson veniva ogni tanto a vedere le nostre partite la ...

McTominay, l'ex tecnico: "Scott soffriva tanto per lo sviluppo, il papà mi spiegò i problemi"

Scrive msn.com: 'Mi ricordo bene le misurazioni delle ossa, quando Scott era con me all'Under 14', ha raccontato il tecnico dell'Academy del Man United.

