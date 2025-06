Maxi rissa in corso Italia aggredite anche le forze dell' ordine | 6 arresti

Una maxi rissa in corso Italia ha scosso la tranquillità della mattina, con sei arresti e tensioni palpabili. I giovani coinvolti, presumibilmente clienti dei locali circostanti, hanno addirittura aggredito le forze dell'ordine. Questo episodio riflette un trend crescente di violenza nei centri urbani, dove la notte diventa terreno di scontro. Cosa ci dice questo comportamento sulla nostra società? È tempo di riflessioni profonde.

Momenti di tensione culminati con sei arresti in corso Italia, nella prima mattinata di oggi, lunedì 2 giugno, a causa di una rissa scaturita tra giovani che hanno anche aggredito le forze dell'ordine intervenute. Verso le 5 i ragazzi, presumibilmente clienti dei locali del quartiere rimasti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Maxi rissa in corso Italia, aggredite anche le forze dell'ordine: 6 arresti

