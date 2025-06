Maxi operazione anti droga In nove rinviati a giudizio | coca venduta ’a domicilio’

Un'operazione che fa riflettere sul crescente fenomeno dello spaccio di droga a domicilio, proprio in un momento in cui la lotta alla criminalità si fa sempre più incisiva. Nove individui sono stati rinviati a giudizio per aver rifornito le piazze di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare con cocaina, operando come una vera e propria organizzazione. Un campanello d'allarme su quanto sia importante mantenere alta l'attenzione su queste problematiche sociali.

Operavano come una vera e propria organizzazione e rifornivano di cocaina le piazze di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Per questo motivo i carabinieri del Comando provinciale di Fermo, avevano fatto scattare un’ operazione antidroga che aveva fatto finire nei guai nove persone. I militari dell’Arma, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti e di unità specializzate del Nucleo cinofili di Pesaro Urbino, avevano dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due albanesi, una donna di 44 anni e un uomo di 52, rispettivamente domiciliati a Sant’Elpidio a Mare e a Porto Sant’Elpidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi operazione anti droga. In nove rinviati a giudizio: coca venduta ’a domicilio’

Leggi anche Controlli anti-droga tra Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno: tre arresti. Denunciati due 17enni - Continuano intensi controlli antidroga tra Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno, con tre arresti e due 17enni denunciati.

Su questo argomento da altre fonti

Maxi operazione antidroga con elicotteri e cani: quindici arresti, decine di perquisizioni; Portogallo, maxi operazione antidroga: smantellata rete criminale nell’Alentejo, 13 arresti; Maxi operazione antidroga: arresti e sequestri tra Bologna e Reggio Calabria; Maxi operazione antidroga tra Macerata, Ancona e Roma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Maxi operazione anti droga. In nove rinviati a giudizio: coca venduta ’a domicilio’

msn.com scrive: Operavano come una vera e propria organizzazione e rifornivano di sostanza stupefacente le piazze di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare.

Portogallo, maxi operazione antidroga: smantellata rete criminale nell’Alentejo, 13 arresti

Riporta it.euronews.com: La polizia di Évora smantella una vasta rete di traffico di droga attiva in Portogallo: 13 arresti, maxi sequestro di hashish, cocaina, armi e contanti. Operazione estesa a Lisbona e Santarém In ...

Portogallo, maxi operazione antidroga: smantellata rete criminale nell’Alentejo, 13 arresti

Si legge su msn.com: La polizia di Évora smantella una vasta rete di traffico di droga attiva in Portogallo: 13 arresti, maxi sequestro di hashish, cocaina, armi e contanti. Operazione estesa a Lisbona e Santarém View on ...