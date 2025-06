Maxi multa dell’Antitrust Ue a Glovo e Delivery Hero | così comunicavano su Whatsapp per spartirsi il mercato e non rubarsi i dipendenti

Un colpo durissimo per Glovo e Delivery Hero, multati dall'Antitrust Ue per 329 milioni di euro! Le due aziende, leader nel food delivery, sono state beccate a spartirsi il mercato tramite comunicazioni su WhatsApp. Questo caso evidenzia un trend allarmante: la corsa alla supremazia nel settore delle consegne può mettere a rischio la concorrenza. E voi, quanto fidatevi dei servizi che usate?

L’antitrust dell’Unione europea ha multato Delivery Hero e Glovo, due dei principali colossi delle consegne di cibo a domicilio, per 329 milioni di euro. Le due società sono accusate da Bruxelles di aver stretto un cartello, durato quattro anni, che ha distorto la concorrenza del settore. Secondo la Commissione europea, nello specifico, Delivery Hero e Glovo avrebbero violato le regole della concorrenza tra il 2018, anno in cui il gruppo di Berlino ha acquisito una quota di minoranza in Glovo, e il 2022, anno in cui ne ha assunto il controllo esclusivo. Le accuse dell’Antitrust Ue. Nel mirino dell’Antitrust europeo sono finite tre pratiche ritenute particolarmente gravi: il sistematico scambio di informazioni commercialmente sensibili, la spartizione dei mercati geografici all’interno dello spazio economico europeo e soprattutto un patto di «non sottrazione» reciproca dei dipendenti, esclusi i rider. 🔗 Leggi su Open.online

