mauro leo nominato nuovo direttore sportivo del gubbio

Mauro Leo è il nuovo direttore sportivo del Gubbio, pronto a guidare la squadra verso una nuova era. La sua nomina arriva in un momento di grande fermento nel calcio italiano, dove le scelte strategiche possono fare la differenza. Con un contratto in scadenza e tanta attesa, Leo avrà il compito di costruire un futuro vincente. Sarà interessante vedere come saprà rispondere alle sfide di questa stagione!

GUBBIO – Sarà Mauro Leo il nuovo direttore sportivo del Gubbio. La decisione finale, arrivata dopo settimane di colloqui e consultazioni, è stata comunicata nel pomeriggio di ieri. Così dal 1° luglio, giorno in cui scadrà il contratto di Alessandro Degli Esposti, Leo sarà ufficialmente operativo. Una bagarre durata non poco tempo, che ha visto in corsa anche Davide Mignemi e, in un tentativo quasi disperato, Luca Matteassi, reduce dall'eliminazione dai playoff di Serie C con il suo Vicenza: ora, però, la decisione è ufficiale, con Mauro Leo che prepara già le prime mosse per intervenire sul mercato rossoblù.

