Mauro e Marianna Corona aprono le presentazioni estive targate Grisù 451

Mercoledì 4, alle 20.30, Factory Grisù accoglie la nuova stagione estiva di “Summer Reading” con due ospiti straordinari: Mauro e Marianna Corona. Un incontro che promette di unire passione per la natura, avventure di viaggio e l'arte della scrittura. In un periodo in cui le esperienze all’aria aperta sono sempre più ricercate, lasciati ispirare dalle parole di chi vive la montagna come una casa. Non perderti questo appuntamento unico!

Mercoledì 4 alle 20.30 la nuova stagione estiva di Grisù 451, dal titolo 'Summer reading', si apre a Factory Grisù con due ospiti d'eccezione, Mauro Corona e la figlia Marianna, che parleranno di natura, viaggio, scrittura e montagna.

