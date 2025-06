Maurizio Sarri torna sulla panchina della Lazio

Maurizio Sarri torna sulla panchina della Lazio, un rientro che infonde nuova linfa a una squadra in cerca di riscatto. Con la sua filosofia di gioco audace, il tecnico toscano promette di riportare entusiasmo e passione ai tifosi biancocelesti. In un calcio sempre più competitivo, sarà interessante osservare come Sarri plasmerà la squadra per affrontare le sfide della stagione. Il legame con la città è più forte che mai!

Un ritorno carico di significato. La S.S. Lazio annuncia ufficialmente il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della prima squadra. Dopo l'esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano fa il suo rientro nella Capitale, spinto da un legame profondo e mai reciso con il mondo biancoceleste. Il club sottolinea come l'affinità tra Sarri, l'ambiente, la tifoseria e la squadra sia rimasta intatta, rendendo naturale questa nuova chiamata. Con Sarri in panchina, la Lazio aveva già mostrato idee chiare, un'identità di gioco forte e un senso di appartenenza ben radicato. La fiducia del club nel progetto tecnico.

Maurizio Sarri torna alla Lazio: ora è ufficiale

Lazio, il ritorno di Maurizio Sarri. Il presidente Lotito: “Il suo ritorno è una scelta di cuore”

Sarri torna alla Lazio, ora è ufficiale. Lotito: «Una scelta di cuore, il Comandante è tornato a casa»

