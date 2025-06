Maurizio Sarri torna alla Lazio lo spot vietato e quella nuvola di fumo per l’annuncio – I video

Maurizio Sarri torna alla Lazio e lo fa con un annuncio che ha lasciato senza parole i tifosi: una nuvola di fumo ha segnato il suo ritorno, simbolo di passione e di una filosofia di gioco intrisa di emozioni. In un calcio sempre più attento alle immagini e al rispetto delle regole, la scelta del tecnico di non rinunciare al suo vizio diventa anche un atto di ribellione. Sarà pronto a riscrivere la storia biancoceleste?

L’annuncio è di quelli che fanno esaltare i tifosi laziali, a cui è bastata una nuvola di fumo da dietro a una porta per capire che Claudio Lotito era riuscito a convincere Maurizio Sarri «a tornare a casa». Un ritorno con tutte le vecchie abitudini, compresa quella del tabagismo, non proprio legale sui campi di calcio e negli stadi. Tant’è che lo stesso Sarri è costretto a fremere tra un tempo e l’altro per evitare multe e sanzioni disciplinari. All’epoca della sua esperienza al Chelsea, i media inglesi avevano calcolato che Sarri fumava circa 80 sigarette al giorno, una ogni 12 minuti. Non proprio lo spot ideale da parte della Lazio, ma al «Comandante» com’è sempre stato anche per Zeman, si perdona un po’ tutto. 🔗 Leggi su Open.online