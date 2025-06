Maurizio Domizzi è il nuovo allenatore della Correggese in Serie D

Maurizio Domizzi, ex calciatore con un curriculum impressionante, è il nuovo timoniere della Correggese in Serie D. La sua esperienza e il suo occhio per i giovani potrebbero rappresentare la chiave di volta per una squadra in cerca di riscatto. In un periodo in cui il calcio italiano punta sempre più sui talenti emergenti, Domizzi potrebbe trasformare il sogno promozione in realtà. Sarà interessante vedere come plasmerà il futuro della Correggese!

La Correggese ha ufficializzato ciò che si sapeva da tempo e cioè che Maurizio Domizzi è il nuovo allenatore della Correggese nella stagione del ritorno in Serie D. Domizzi, nato a Roma il 28 giugno 1980, non ha certo bisogno di presentazioni, con un curriculum personale da giocatore che parla di oltre 550 presenze da calciatore professionistico di cui la maggior parte in Serie A dove ha vestito maglie importanti come quelle di Lazio, Sampdoria, Napoli e soprattutto Udinese dove con i friulani ha giocato 8 stagioni disputando anche la Champions League, la Coppa Uefa e l’Europa League. Terminata la carriera da giocatore ha iniziato il proprio percorso da allenatore al Pordenone, prima alla guida della prima vera e poi promosso in prima squadra nell’ultima parte del campionato di Serie B 202021. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maurizio Domizzi è il nuovo allenatore della Correggese in Serie D

