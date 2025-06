Mattia Ferretti | dalla laurea in Scienze Motorie al calcio negli USA

Mattia Ferretti, giovane talento modenese, ha trasformato il sogno americano in realtà: dalla laurea in Scienze Motorie al campo da calcio negli Stati Uniti. Una scelta che riflette un trend crescente tra gli sportivi italiani, sempre più attratti dalle opportunità oltre oceano. Con grinta e determinazione, Mattia non solo accresce il suo bagaglio professionale, ma rappresenta anche una nuova generazione di calciatori pronti a sfidare i confini. Chi sarà il prossimo?

La laurea in Scienze Motorie appena conseguita è l’eccellente suggello al percorso di studi che nel 2021 ha portato Mattia Ferretti negli Stati Uniti per una nuova avventura calcistica. Nato a Modena, ma residente a Castelvetro, il 24enne difensore centrale (all’occorrenza anche terzino) ha scelto la St. Bonaventure University, con sede ad Allegany, nello stato di New York, uno dei college di prima fascia statunitensi, a cui Ferretti ha avuto accesso con una borsa di studio calcistica, selezionato tramite il progetto YeWeCollege. Col pallone aveva cominciato nelle giovanili del Sassuolo agli ordini di mister Cristian Papalato e sotto la supervisione dello storico responsabile Gianni Soli, poi il passaggio al Castelvetro dove ha debuttato in Eccellenza con Francesco Cattani in panchina, nella stagione interrotta per il Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattia Ferretti: dalla laurea in Scienze Motorie al calcio negli USA

