Matteucci | Troppo silenzio sui problemi

Il professor Mauro Matteucci, dal centro Don Lorenzo Milani di Pistoia, alza la voce su un tema cruciale: il silenzio che circonda i problemi della scuola. In un'epoca in cui l’educazione è più che mai al centro del dibattito pubblico, la sua riflessione invita a rompere le barriere e affrontare le sfide con coraggio. La formazione delle nuove generazioni non può essere messa in secondo piano: ogni voce conta!

"Come insegnante e come educatore – scrive il professor Mauro Matteucci del centro Don Lorenzo Milani di Pistoia – che ha sempre creduto nella funzione insostituibile della scuola per la formazione delle giovani generazioni, desidero esprimere alcune considerazioni sulle recenti vicende, con particolare riferimento alla sospensione del dirigente della “Bonaccorso da Montemagno” di Quarrata e di quella degli Istituti superiori “Einaudi e “Pacinotti”. Intervengo non sul comportamento dei due presidi – di cui in sede giudiziaria sono da accertare le responsabilità – ma sul silenzio assordante sul momento gravissimo che attraversa la scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matteucci: "Troppo silenzio sui problemi"

