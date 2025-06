Matteo Tambone e la trattativa con la Vuelle | sogno o realtà?

Matteo Tambone, il giocatore che ha fatto sognare i tifosi della Vuelle, potrebbe tornare! La sua grinta e il tiro da fuori lo rendono un protagonista ideale per la squadra. Ma questa trattativa è più di un semplice sogno estivo: rappresenta la voglia di rinascita di un'intera città, un segnale forte nel panorama del basket italiano. Sarà davvero l'inizio di una nuova era? Restate sintonizzati!

Matteo Tambone è uno dei quei giocatori che ha lasciato il segno tra i tifosi della Vuelle. Presenza fisica in campo, grinta ed anche buon tiro dalla distanza: quasi una ‘fotocopia’ del play guardia che ha disegnato Leka qualche giorno fa proprio sul Carlino. Ma la trattativa per Tambone è un sogno di inizio estate o si può davvero arrivare in fondo? La risposta certa può arrivare solamente dal diretto interessato, cioè proprio da Tambone. Dalla cornetta del telefono del giocatore arrivano i pianti dei due freschi gemellini: "Mi prende in un momento un po’ difficile, perché sono qui con i due gemelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Tambone e la trattativa con la Vuelle: sogno o realtà?

Leggi anche Matteo Tambone tratta il ritorno a Pesaro: un colpo per la Vuelle - Un colpo di scena che scuote l'estate pesarese: Matteo Tambone potrebbe tornare a vestire la maglia della Vuelle! L’ex capitano, già amato dai tifosi, sembra pronto a rientrare per motivi familiari.

